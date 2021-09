Ribéry tem novo clube na Itália, e contratação é comparada à de Maradona pelo Napoli

Aos 38 anos, o francês acertou com o Salernitana, recém promovido à elite do futebol italiano

Franck Ribéry está de clube novo. Depois de deixar a Fiorentina, o jogador francês de 38 anos surpreendeu ao acertar sua ida para o Salernitana, também da Itália. E no time recém promovida à Serie A, a contratação foi um evento e tanto.

O que inicialmente parecia uma sugestão utópica do mercado se tornou realidade: Franck Ribery é um novo jogador da Salernitana. O francês chega ao clube em um contrato de um ano, com renovação automática se cumprir metas - entre elas a permanência da equipe na elite italiana -, com salário anual de € 1,5 milhão por temporada.

"Agradeço a todos aqueles que me apoiaram neste caminho. Já ouvi de pessoas com coração, há uma paixão incrível e eu sou assim. Foi agradável no estádio, com a equipe e os torcedores. Para mim o futuro é trazer minha experiência, farei o meu melhor. Temos um objetivo importante, que é o de nos salvar", disse o jogador em sua apresentação.

A apresentação, aliás, reuniu os torcedores extasiados no Stadio Arechi, casa do Salernitana. A contratação de um jogador de renome como Ribéry levou centenas de pessoas ao estádio para recepcioná-lo, e foi justamente a paixão que o levou ao clube "É uma paixão incrível [a dos torcedores], e foi por isso que vim. Trago a minha experiência para o clube", disse.

E um grande nome sendo contratado por um time italiano que não vinha brigando pelos principais títulos é uma história que já vimos antes. Em 1984 Diego Maradona foi contratado pelo Napoli, então uma equipe tradicional mas com poucas conquistas na Itália, que ganhou muito renome com a chegada do craque argentino.

Até mesmo o diretor esportivo do Salernitana, Angelo Fabiani, comparou as duas contratações: "Trazer Ribéry para Salerno é como trazer Maradona para Napoli", disse à rádio italiana Kiss Kiss Napoli, antes mesmo do acerto com o francês. Para ele, a contratação - que é a cereja para um elenco que chama de forte - será capaz de elevar a imagem global da pequena equipe italiana.