O número de novos rostos que o Barcelona vai apresentar na próxima temporada indica que o clube catalão vive uma revolução completa em diferentes níveis.

As mudanças não se limitam à diretoria responsável pela equipe de basquete, mas se estendem também ao elenco, depois que mais de dois terços dos jogadores da última temporada deixaram o ginásio Palau Blaugrana.

O novo projeto conta com nomes como Sisco Puyol, Xavi Puyol, Aleksandar Sekulić, Justin Robinson, Agus Ubal e Tyrese Martin, em uma das maiores reconstruções já vistas pelo clube.

Após 3 temporadas em que a equipe ficou sem títulos, e diante de um projeto que perdeu seu rumo, o Barcelona decidiu iniciar uma nova etapa que carrega alguns riscos, ao contratar jogadores que carecem de experiência no basquete europeu.

O jornal "Sport" informou que o Barcelona se prepara para anunciar nas próximas horas a nomeação de Xavi Puyol, o novo homem forte do setor de basquete do clube.

Puyol chega ao Barcelona depois de realizar um trabalho de destaque com o Baskonia na última temporada, e antes disso com o Manresa, onde foi o principal arquiteto dos sucessos alcançados pela equipe no ginásio Nou Congost.

Por outro lado, Juan Carlos Navarro foi efetivado em um novo cargo, depois de ter se afastado nas últimas semanas da montagem do novo projeto esportivo. A lenda do Barcelona se tornará embaixador da equipe de basquete e mentor dos jovens jogadores das categorias de base.

E estas não serão as últimas movimentações, já que o jornalista Óscar Hierros revelou que o Barcelona vai reforçar sua estrutura esportiva com a contratação do olheiro turco Kuzey Kılıç.

Kılıç goza de uma reputação de destaque no basquete europeu, e embora tenha apenas 26 anos, acumulou uma experiência notável por meio de seu trabalho com vários grandes clubes do continente.

O jornal Sport confirmou que sua transferência para o Barcelona está definida, após o fim de seu vínculo com o Dubai Basket, em cuja comissão técnica atuou até a última temporada, devendo o clube anunciar o negócio oficialmente nos próximos dias.

Os dirigentes do Barcelona veem a chegada do olheiro turco como uma notícia de extrema importância, pois ele representava uma peça que faltava dentro da estrutura esportiva da equipe de basquete.

O clube acredita que a contratação de Kuzey Kılıç, ao lado de Xavi Puyol, representará um passo decisivo na reconstrução do projeto e em colocar novamente a equipe de basquete do Barcelona no caminho certo.