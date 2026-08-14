A longa novela envolvendo o interesse do Barcelona em contratar Julián Álvarez, astro do Atlético de Madrid, chegou a um beco sem saída nos últimos dias.

O Atlético de Madrid se recusa a permitir a saída de Álvarez, que, ao mesmo tempo, mantém o sonho de se transferir para o Barça.

De acordo com a rádio Cadena SER, o atacante argentino começou a aceitar sua nova situação dentro do Atlético de Madrid e percebeu que não deixará o clube rumo ao Barça por meio de uma transferência.

O jornalista Miguel Martín Talavera explicou, no programa El Larguero, que Álvarez não esconde mais de seus companheiros no vestiário que errou na forma como lidou com tudo o que envolve o interesse do clube catalão em sua contratação.

A importância do fato reside em que Julián Álvarez, até então, não havia admitido essa verdade a seus companheiros, nem havia se expressado dessa maneira.

Talavera disse: "Álvarez conversou com seus companheiros e lhes disse que seu comprometimento com a camisa é total, e que, enquanto permanecer no Atlético de Madrid, seja por um ano, três anos ou até por dois dias, o clube vem acima de qualquer outra coisa".

Nesse contexto, Talavera esclareceu que a admissão do atacante argentino "elimina completamente qualquer possibilidade de uma rebelião", depois de terem surgido especulações sobre a possibilidade de isso acontecer, caso o clube madrilenho barrasse seu desejo de sair para o Barcelona.

E acrescentou: "Ele conversou com seus companheiros nas últimas horas e lhes disse que seu comprometimento com o Atlético está acima de qualquer outra coisa, e admitiu que errou, especialmente na forma e no estilo com que expressou sua posição".

Ainda assim, o jornalista que acompanha as notícias do Atlético de Madrid ressaltou que isso não significa que Julián já não queira sair para o Barcelona.

E destacou: "Álvarez agora percebe que não vai se transferir para o Barcelona por meio de uma negociação. Acredito que ele está cada vez mais perto de recuar de sua posição".