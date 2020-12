Reviravolta? Agentes de Diego Alves são esperados no Rio nesta quarta-feira

Representantes do goleiro chegam à cidade para reunião com o Flamengo; negociação pode ter novos rumos

A novela ainda não acabou. Tanto Diego Alves quanto o ainda apostam na possibilidade de um final feliz. Segungo apurou a Goal, os agentes do goleiro desembarcam no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (15) e há a expectativa de que uma nova reunião com os dirigentes do clube possa servir para aparar as arestas e definir de uma vez por todas o futuro do atleta.

Ainda segundo apuração da Goal, Diego Alves ficou muito mexido com as demonstrações de carinho nos últimos dias. Durante a semana, atletas se manifestaram publicamente a favor da renovação do goleiro. No jogo contra o , no último domingo (13), Gabigol, depois de anotar um gol, cruzou o campo e foi comemorar com o camisa 1. Antes do jogo, Rogério Ceni entregou a faixa de capitão ao goleiro, mesmo tendo em campo Ribeiro, o segundo na hierarquia.

Rogério Ceni:



"Na parte física a gente evoluiu bastante, tivemos mais volume, mais pressão. Nao gostaríamos de ter tomado um gol. Tentamos colocar o time mais ofensivo possível. Acho que pela primeira vez Pedro, Arrasca, Bruno Henrique e Gabriel, ER jogaram juntos" — Raisa Simplicio (@simpraisa) December 13, 2020

Ceni tem feito questão de ressaltar a importância de Diego Alves não só como seu goleiro titular como também um dos principais líderes da equipe. Ele tem sido fundamental na adaptação do treinador e uma voz de representatividade no vestiário.

O atleta, vale ressaltar, já havia aceitado uma proposta feita pelo departamento de futebol do clube, que foi vetada pelo departamento financeiro com aval do presidente Rodolfo Landim. A situação causou incômodo entre as partes, mas nenhum dos dois desistiu de se acertar. Na ocasião, Diego se sentiu desvalorizado.

Mesmo com todas as demonstrações de carinho do elenco, que abraçou o capitão, a diretoria do Flamengo promete não fazer loucuras. O clube entende que a segunda proposta oferecida foi feita com muito esforço e espera que o goleiro aceite. No entanto, novas conversas podem ajudar a cada um ceder mais um pouco.

Aos 35 anos de idade, Diego Alves tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro e espera desde o início do ano pela renovação. Em maio, o goleiro chegou a recusar conversas com outros clubes quanto ouviu da diretoria que o desejo era esticar o vínculo.