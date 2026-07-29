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jordan henderson(C)Getty Images

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Revelados os detalhes do contrato de Henderson com o Chelsea e a data da assinatura oficial

Mercado da bola
J. Henderson
Brentford
Chelsea
Premier League
England

Contratação sem custos

Em um movimento forte a poucos dias do início da nova temporada, o Chelsea se prepara para detonar uma bomba de peso no mercado de transferências de verão, trazendo de volta aos holofotes uma das principais lendas da Premier League.

De acordo com o que revelou o famoso jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado em notícias de transferências de jogadores e treinadores na Europa, o Chelsea chegou a um acordo total com o astro inglês Jordan Henderson, ex-capitão do Liverpool, para se juntar às fileiras da equipe durante a atual janela de transferências.

Romano explicou, por meio de sua conta oficial na rede social "X", que Henderson concordou em assinar um contrato de dois anos com o Chelsea, e a expectativa é que ele firme oficialmente esta semana um vínculo que se estende até junho de 2028, em uma transferência gratuita após o fim de sua última experiência.

Henderson havia deixado recentemente o Brentford, tornando-se um jogador livre, antes de o Chelsea se movimentar rapidamente para fechar o negócio e aproveitar sua grande experiência no meio-campo.

A chegada de Henderson deve ser um reforço forte para o vestiário do Chelsea, graças à sua personalidade de liderança e à sua longa experiência na Premier League e na Liga dos Campeões, tendo liderado o Liverpool à conquista do título da Premier League e da Liga dos Campeões em seus anos dourados.

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