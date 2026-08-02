Revelada a data do casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina

O português Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr da Arábia Saudita, se prepara para se casar com Georgina Rodríguez no próximo fim de semana, em uma luxuosa cerimônia na Madeira.

Segundo o jornal britânico The Sun, o astro português, de 41 anos, deve oficializar seu casamento com Georgina, de 32 anos, na catedral do Funchal, antes que as celebrações do casamento sigam para o luxuoso Savoy Palace, hotel cinco estrelas, para a recepção.

Relatos anteriores haviam afirmado que o casal oficializaria a união na fazenda Quinta da Regaleira, na cidade de Sintra, durante o fim de semana atual.

Mas os rumores sobre a realização do casamento ali passaram a ser questionados, depois que se constatou que a propriedade estaria aberta ao público durante o fim de semana atual.

O jornal britânico afirmou que Ronaldo, de fato, oficializará seu casamento na catedral, onde as cerimônias de casamento costumam começar às 15h, antes da transferência para o hotel Savoy Palace, que conta com quatro restaurantes.

Uma fonte disse: "Os hóspedes do hotel foram informados de que dois andares não estarão disponíveis para uso na sexta-feira e no sábado, além de várias áreas destinadas aos bares".

O Funchal é a cidade natal e o local onde cresceu o astro do futebol Cristiano, e nela há uma estátua de bronze em sua homenagem, além de um hotel que leva seu nome.

Apesar de a fortuna líquida de Ronaldo ser estimada entre 1,2 e 1,4 bilhão de dólares, sua escolha de retornar à cidade natal carrega um grande valor emocional, depois de ter crescido na pobreza e dividido um quarto com todos os seus irmãos.

Ronaldo deixou sua casa aos 11 anos para se juntar ao Sporting de Lisboa.