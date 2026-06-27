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Muhammad Sharaf Eldeen

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Revelação do substituto de Messi contra a Jordânia

Jordânia x Argentina
Jordânia
Argentina
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Argentina x Cabo Verde
Cabo Verde
L. Messi
J. Alvarez
Jordânia
Argentina
EUA
Cabo Verde

“O Pulga” lidera a artilharia da Copa do Mundo com 5 gols

Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, decidiu deixar seu craque Lionel Messi no banco de reservas no início da partida dos “dançarinos do tango” contra a Jordânia, marcada para amanhã de manhã, domingo, horário de Greenwich, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Scaloni pretende dar um descanso a Messi, depois que a Argentina garantiu a classificação para as oitavas de final como líder do Grupo 10 e já conhece seu próximo adversário: Cabo Verde, que ficou em segundo lugar atrás da Espanha no Grupo 8.

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A ausência de Messi dará ao atacante do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, a oportunidade de aparecer na escalação titular pela primeira vez nesta edição da Copa do Mundo, onde liderará o ataque ao lado de Lautaro Martínez, de acordo com o renomado jornalista argentino Gastón Idol.

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Álvarez entrou em campo nas partidas contra a Argélia (3 a 0) e a Áustria (2 a 0) como substituto de Martínez, aos 55 e 64 minutos, respectivamente.

Por sua vez, Scaloni disse na coletiva de imprensa que antecedeu a partida entre Argentina e Jordânia: “Leo vai começar a partida no banco de reservas. Já sei qual será a escalação titular, mas não posso revelá-la aqui”.

Ele explicou que a decisão de poupar Messi se insere na gestão do esforço físico do astro argentino após a garantia da classificação antecipada, ressaltando que a partida “representa uma oportunidade para testar novos jogadores e dar aos reservas mais minutos em campo”.


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