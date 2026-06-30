Revelação do salário de Conte na proposta do Al-Ittihad

O clube saudita Al-Ittihad ofereceu ao técnico italiano Antonio Conte um salário generoso para assumir o cargo de técnico do time.

De acordo com o jornal italiano “Corriere dello Sport”, a diretoria do Al-Ittihad está oferecendo um salário anual de 20 milhões de euros para convencer Conte a assumir o comando técnico na Liga Saudita, sucedendo o português Sérgio Conceição, cuja breve passagem à frente da comissão técnica do time chegou ao fim.

O técnico de 56 anos está disponível no mercado, após ter rescindido de comum acordo seu contrato com o Napoli no início de junho deste ano, após passar duas temporadas com o time, nas quais conquistou o título do Campeonato Italiano em sua primeira temporada e, na segunda, o título da Supercopa da Itália.

Conte continua sendo um dos principais candidatos a assumir o comando da seleção italiana, após a saída de Gennaro Gattuso do cargo de técnico, em consequência do fracasso na partida decisiva das eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Bósnia e Herzegovina no início deste ano.

Conte e Roberto Mancini, ex-técnico da seleção italiana, são considerados os principais candidatos ao cargo, enquanto se espera que o novo presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC) primeiro defina quem será o diretor técnico da seleção, antes de tomar a decisão final sobre o novo treinador.

O jornal “Corriere dello Sport” confirmou que treinar a seleção italiana continua sendo a prioridade para Conte.