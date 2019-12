Réveillon e dinheiro motivaram discussão, segundo mulher de Jean

Mulher de Jean relatou a pessoas próximas que uma briga sobre o Réveillon culminou na agressão relatada por ela nesta quarta-feira

Milena Bemfica, mulher do goleiro Jean, do , contou a pessoas próximas nesta quarta-feira que uma discussão sobre o Réveillon antecedeu a agressão relatada por ela nas redes sociais na última madrugada. Milena e Jean estão em processo de separação e foram passar férias com as duas filhas em Orlando, nos , onde ele foi preso nesta quarta.

Segundo relato de Milena, o casal passou a noite junto em Orlando e chegou durante a madrugada no hotel. Ela diz que os dois estavam alcoolizados quando começaram a discutir sobre o Réveillon. Como eles estão em processo de separação, Jean já havia avisado que sua ideia era passar a virada do ano longe de Milena, de acordo com ela.

Milena, então, foi abordá-lo novamente sobre o assunto, e Jean reforçou seu plano de passar o Réveillon sozinho. Ela, então, foi às redes sociais pedir indicação de lugares para curtir a virada do ano.

Ainda segundo relato de Milena, Jean reagiu dizendo que ela não passaria o Réveillon às custas dele e que cancelaria seu cartão de crédito. A discussão esquentou e Jean a agrediu, conforme a versão de Milena. Quem conhece o casal relata que é longo o histórico de discussões acaloradas entre eles.

Jean foi preso na manhã desta quarta-feira em Orlando pré-sentenciado por agressão doméstica. Sua ficha já consta no sistema do Departamento de Correções do Condado de Orange, na Flórida. Segundo o GE.com, boletim de ocorrência do caso detalha que Jean agrediu Milena com oito socos. A assessoria do goleiro divulgou que ainda não há um posicionamento oficial do atleta.

“Eu tô aqui, em Orlando, e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater. Gente, socorro”, disse Milena em seu perfil oficial do Instagram.

De acordo com as publicações de Milena, apagadas pouco tempo depois, ela estava trancada no banheiro enquanto o atleta dizia algo do outro lado da porta.

Horas após relatar as agressões, Milena publicou novos vídeos e disse que estava tudo bem. “Meus amores, como tem muita gente preocupada comigo, e eu tô sem celular, eu tô em outro lugar... Já passou. Eu tô com as meninas, e tá tudo bem. Depois eu vou me pronunciar. Tem muita gente falando comigo, e não tem como responder. Não tenho WhatsApp, tô incomunicável, mas tá tudo bem”.

O São Paulo emitiu uma nota oficial com o seguinte: "o São Paulo Futebol Clube informa que acompanha o caso envolvendo o atleta Jean Paulo Fernandes Filho e aguarda apuração dos fatos para definir as medidas cabíveis. Em seus quase 90 anos de existência, o São Paulo construiu uma história pautada por princípios sólidos de conduta dentro e fora de campo, e não abre mão deles."