Jean, goleiro do São Paulo, é preso após esposa acusá-lo de agressão

De férias em Orlando, Milena usou as redes sociais para relatar agressão do jogador; Jean foi detido sob acusação de violência doméstica

Milena Bemfica, esposa do goleiro Jean, acusou o jogador de agressão na madrugada desta quarta-feira (18). Por meio das redes sociais, Milena postou vídeos nos quais relata ter sido agredida pelo atleta do , em Orlando, nos . De acordo com o Departamento de Correções do Condado de Orange, na Flórida, a ficha de detenção de Jean consta no sistema.

“Eu tô aqui, em Orlando, e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater. Gente, socorro”, disse Milena no perfil oficial do Instagram. (Veja abaixo).

De acordo com as postagens de Milena, apagadas pouco tempo depois, ela estava trancada no banheiro enquanto o atleta dizia algo do outro lado da porta. Nos vídeos não é possível entender claramente o que Jean falava para a esposa.

No entanto, na postagem seguinte, Milena divulga mensagens enviadas supostamente pelo goleiro com as seguintes frases: “Terminou com a minha carreira” e “E suas filhas vão passar fome”. (veja abaixo).

Horas após relatar as agressões, a cônjuge do goleiro reserva do São Paulo publicou novos vídeos e disse “tá tudo bem”. No pronunciamento, Milena seguiu: “Meus amores, como tem muita gente preocupada comigo, e eu tô sem celular, eu tô em outro lugar... Já passou. Eu tô com as meninas, e tá tudo bem. Depois eu vou me pronunciar. Tem muita gente falando comigo, e não tem como responder. Não tenho WhatsApp, tô incomunicável, mas tá tudo bem”.

Após as acusações, Jean foi detido nos Estados Unidos. A ficha com a foto e o nome de Jean consta no sistema do Departamento de Correções do Condado de Orange, na Flórida.



(Fotografia do goleiro Jean publicada pelo condado de Orange County, na Flórida, onde o jogador foi detido sob acusação de violência doméstica / Orange County Incarcerations/Reprodução)

Em nota oficial, o São Paulo ressaltou: "O São Paulo Futebol Clube informa que acompanha o caso envolvendo o atleta Jean Paulo Fernandes Filho e aguarda apuração dos fatos para definir as medidas cabíveis. Em seus quase 90 anos de existência, o São Paulo construiu uma história pautada por princípios sólidos de conduta dentro e fora de campo, e não abre mão deles."

De acordo com o GloboEsporte.com, o time paulista cogita seriamente rescindir contrato com o goleiro. Procurada pelo UOL, a assessoria pessoal de Jean informou que o jogador deverá se pronunciar sobre o caso.