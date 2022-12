Revanche do Bayern de Munique contra o Barcelona e outros destaques da 4ª rodada da fase de grupos da UWCL

Grande exibição das Bávaras e gols brasileiros marcaram a rodada da Champions feminina

Finalizada na última quarta-feira (07) e quinta-feira (08), a quarta rodada fase de grupos da Champions League feminina 2022/23 começou a encaminhar os cenários de classificação. Com excelente atuação coletiva sob os olhares de 24.000 pessoas na Allianz Arena, o Bayern de Munique vingou a derrota da última rodada e bateu o Barcelona por 3 a 1, alcançando, dessa forma, as espanholas na liderança do Grupo D.

Eficiência: está é a palavra que marcou a excelente performance coletiva do Bayern contra o Barcelona. Antes da partida entre essas equipes na Espanha, o treinador Alexander Straus afirmou que, para ter resultado positivo contra as Culés, seria necessário capitalizar sobre as chances criadas. Se no primeiro jogo não deu certo, neste segundo, na Alemanha, o panorama foi diferente. Com dez minutos do primeiro tempo, as bávaras, pressionando a saída adversária e a portadora da bola, bem como explorando as jogadas de transição – por exemplo, contra-ataques, visto que o Barça cedeu campo e os defendeu mal –, criaram ao menos quatro oportunidades de gols claras e concretizaram duas delas, com Klara Bühl e Lina Magull.

As Culés se viram incomodadas com a postura do oponente e tiveram dificuldades para furar os bloqueios das alemãs. Compacto, o Bayern conseguiu proteger bem sua área, o que levou a ações mais “previsíveis” por parte das catalãs, que dominaram a posse de bola (67%), trocaram 620 passes, mas não tiveram sucesso suficiente para movimentar e abrir o sistema defensivo bávaro. Também chamou atenção o elevado número de cruzamentos, 47 no total, sendo 31 deles realizados pela dupla Mapi León (zagueira pela esquerda) e Fridolina Rolfö (lateral esquerda), que foram bem controlados pela defesa. Veja na imagem abaixo o posicionamento médio do Barcelona e note como as jogadoras ficaram muito concentradas, faltou dar mais amplitude para tentar espaçar a defesa (todos os números e gráficos são provenientes da Opta/Stats Perform).

Opta/Perform

Figura Reprodução: Opta/Stats Perform

Duas brasileiras foram titulares no confronto e se destacaram: Geyse, pelo lado espanhol, e Tainara, pelo lado alemão. Grande momento, tendo em vista a importância do duelo e o alto nível da UWCL. A primeira, incansável, incomodou bastante a defesa bávara na saída de bola e foi premiada com o único gol Culé. A segunda, muito sólida, compôs bem a “parede” alemã.

Getty Images

Geyse e Tainara. Foto: Sebastian Widmann/Getty Images

Wolfsburg garante classificação

Também na Alemanha, mas no AOK Stadium, o Wolfsburg recebeu a Roma com a expectativa de voltar à liderança isolada do Grupo B. As Lobas, ajudadas pelas ótimas atuações de Merle Frohms (falhou no gol, mas se redimiu), Lena Oberdorf e Ewa Pajor (que chegou ao seu sexto gol na Champions), foram às redes por quatro oportunidades. As jogadas em transição visando, principalmente, Sveindís Jónsdóttir pela esquerda, bem como as pelo alto, foram as chaves para furar a defesa italiana.

A Roma lutou, mas acabou pecando tanto na defesa, quanto no ataque, onde faltou eficiência. Ainda assim, anotou dois gols, sendo um deles uma pintura da brasileira Andressa Alves, que finalizou quase do meio-campo e encobriu Frohms.

Com a vitória, e o empate entre St. Pölten e Slavia Praha, o Wolfsburg se tornou o primeiro time a se classificar para próxima fase.

Juventus decepciona e Arsenal encaminha vaga

Outra equipe italiana derrotada foi a Juventus, que caiu para o Arsenal. As Gunners contaram com gol de Vivianne Miedema, que balançou as redes nas últimas três partidas do time, para se manterem em primeiro do Grupo C. Agora, as inglesas precisam apenas de um empate para garantir classificação e uma vitória para confirmar o primeiro lugar da chave.

Getty Images

Foto: Clive Rose/Arsenal FC via Getty Images

A zagueiras titulares do Arsenal retornaram de lesão e finalmente estrearam na competição. Leah Williamson iniciou o duelo e participou da construção do lance do gol. Já a brasileira Rafaelle entrou no segundo tempo.

O jogo também marcou o retorno de Joe Montemurro no Emirates Stadium. O treinador, agora na Juve, dirigiu as Gunners do fim de 2017 até o meio de 2021.

Franceses goleiam e se mantém na briga

Na França, o Lyon recebeu o Zürich e goleou as suíças por 4 a 0, resultado suficiente para, pela primeira vez nessa fase, entrar na zona de classificação do Grupo C. A equipe abriu o placar logo no início com Lindsey Horan, que vem sendo uma das principais jogadoras do time na temporada. No segundo tempo, Melvine Malard apareceu e, com dois gols, trouxe tranquilidade e garantiu o triunfo.

Também por 4 a 0, o PSG bateu o Vllaznia, na Albânia, e se manteve em segundo do Grupo A. As parisienses, que pouparam algumas atletas importantes como Grace Geyoro e Ashley Lawrence, contaram com doblete de Kadidiatou Diani para construir o resultado. Gerard Prêcheur, treinador da equipe, deu declarações pós-jogo expressando sua insatisfação com as oportunidades perdidas nos dois duelos contra o Vllaznia, o que pode custar caro, visto que a classificação do grupo pode vir a ser decidida no saldo de gols.

Jogo sonolento deixa Blues tranquilas e Madrilenhas ainda vivas

No Alfredo Di Stéfano, Real Madrid e Chelsea empataram por 1 a 1. As equipes, que atuaram em ritmo mais lento, raramente acelerando as jogadas, pareceram satisfeitas, de início, com o empate.

O Real saiu na frente com gol de Caroline Weir, que aproveitou vacilo da goleira Ann-Katrin Berger. Já o Chelsea, que perdeu algumas boas chances com a atacante Sam Kerr, só conseguiu a igualdade na segunda etapa, após gol contra da goleira Misa Rodríguez – Guro Reiten cobrou pênalti na trave e a bola voltou nas costas da arqueira e acabou no fundo das redes.

Com o resultado, o Chelsea está virtualmente classificado e precisa apenas de um empate nas próximas duas rodadas. Já o Real, para depender só de si, precisa vencer o PSG na França. Caso empate, dependerá de tropeço das parisienses contra as inglesas na última rodada.

Destaque brasileiro na vitória do Benfica

Visitando o Rosengård na Suécia, o Benfica teve sua melhor atuação na competição e garantiu mais um triunfo nessa edição, ao vencer por 3 a 1 de virada. A canadense Cloé Lacasse marcou dois gols, mas outra atacante também se destacou bastante: Nycole Raysla. A brasileira, que retornou de lesão no início da temporada, após se recuperar de rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho, deu uma assistência e marcou belo gol para dar números finais ao placar.

As portuguesas foram a seis pontos, mas permanecem em terceiro, fora da zona de classificação do Grupo D.

A melhor coisa que vi na 4ª rodada da UWCL:

Tivemos grandes lances nessa rodada de Champions League, com belos gols e lindas assistências. Definitivamente, o melhor deles foi marcado pela brasileira Andressa Alves. A meio-campista da Roma aproveitou o vacilo de Lena Lattwein, atleta do Wolfsburg, e finalizou de muito longe para pegar a goleira Merle Frohms desprevenida e marcar lindo gol por cobertura (veja abaixo o lance). Pintura!

Resultados da rodada:

⦁ Lyon 4 x 0 Zürich

⦁ Rosengård 1 x 3 Benfica

⦁ Bayern de Munique 3 x 1 Barcelona

⦁ Arsenal 1 x 0 Juventus

⦁ Wolfsburg 4 x 2 Roma

⦁ Vllaznia 0 x 4 PSG

⦁ Real Madrid 1 x 1 Chelsea

⦁ St. Pölten 1 x 1 Slavia Praha

A Champions League feminina retorna na próxima semana, com os jogos da quinta rodada da fase de grupos nos dias 15 (quinta-feira) e 16 (sexta-feira) de dezembro.