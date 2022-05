Reunião no Flamengo teve Diego Ribas como principal interlocutor e Paulo Sousa prometendo esclarecer "mal entendido"

O imbróglio entre Paulo Sousa e Diego Alves foi o assunto do Ninho do Urubu na última quinta-feira (19). Ao longo do dia, algumas reuniões aconteceram com o intuito de esclarecer os fatos e colocar novamente o futebol da equipe em primeiro plano.

Diego Alves, que se viu exposto pela entrevista coletiva de Paulo Sousa após a vitória do Flamengo sobre o Universidad Católica, pela Copa Libertadores, deixou claro que gostaria de uma retratação do técnico. O comandante da equipe, por outro lado, ressaltou que tudo não passou de um mal entendido que não foi a intenção de expor ninguém.

Boa parte do elenco deu apoio a Diego Alves e não gostou da postura de Paulo na coletiva. Algumas lideranças conversaram pessoalmente com o técnico e o goleiro. A principal delas foi Diego Ribas. O camisa 10 foi o grande interlocutor da situação na busca de amenizar o imbróglio e pediu foco na recuperação da equipe no Brasileirão.

Segundo soube a GOAL, o presidente Rodolfo Landim também esteve presente no Ninho do Urubu, mas não participou da reunião entre Paulo Sousa e Diego Alves. O mandatário se reuniu com o técnico e o diretor de futebol, Bruno Spindel, para tratar de outros assuntos. Entre eles, qual seria a postura do clube diante dos últimos fatos.

Ficou decidido então que Paulo Sousa, acompanhado de Bruno Spindel e Marcos Braz, vai deixar claro na entrevista coletiva após o jogo contra o Goiás, que Diego Alves não forçou a barra e nem se colocou à disposição para jogar diante do Universidad Católica. O técnico também vai esclarecer que não teve a intenção de expor ninguém.

Com seis pontos, o Flamengo é o 16ª colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (21), o time de Paulo Sousa encara o Goiás, 13ª.