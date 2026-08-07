Reunião decisiva com Deco coloca jogador do Barcelona fora do Camp Nou

O diretor esportivo do Barcelona, Deco, se reuniu com o empresário de Roony Bardghji para discutir o futuro do ponta sueco, em um movimento que confirma a proximidade de sua saída do clube durante a atual janela de transferências.

O jornal "Sport" informou que Deco se encontrou com Kristian Emil, empresário do jogador, na cidade esportiva Joan Gamper, onde o agente foi visto dentro das instalações do clube antes de deixar o local, depois que o jornalista Fabrizio Romano havia revelado a decisão do clube de não seguir com o atleta.

A decisão vem apesar dos elogios da comissão técnica ao que Bardghji apresentou sempre que teve oportunidade, aproveitando bem os seus minutos e mostrando capacidade de competir no mais alto nível, mas a presença de Lamine Yamal como titular indispensável na posição de ponta no esquema de Hansi Flick reduziu suas chances de conseguir tempo de jogo regular.

Fontes de dentro do clube confirmaram que o jogador não demonstrou nenhuma insatisfação ao longo do período passado, manteve uma postura profissional nos treinos e aceitou seu papel sem criar qualquer problema, o que foi recebido com grande apreço pela diretoria.

O Barcelona trabalha atualmente para encontrar um novo destino que dê ao jogador mais minutos e o ajude a continuar sua evolução, em meio ao interesse de vários clubes que se informaram sobre sua situação nos últimos meses.

O clube pretende incluir um percentual sobre uma futura revenda em qualquer acordo, na confiança de que o valor do internacional sueco aumentará nos próximos anos.

Este movimento se insere na política de transferências conduzida por Deco em colaboração com o novo chefe de olheiros João Amaral, que se baseia em atrair jovens talentos antes de se destacarem por valores baixos, desenvolvê-los e depois obter lucro com suas vendas, algo que aconteceu com Bardghji, que chegou por cerca de 2,5 milhões de euros após uma disputa com grandes clubes europeus, antes de atuar pela equipe principal e elevar seu valor de mercado.