Retrô x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da segunda fase da Copinha 2026

Retrô e Internacional se enfrentam nesta terça-feira (13), às 14h30 (de Brasília), no Estádio da Rua Javari, no bairro da Mooca, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal Xsports (veja a programação completa).
Em busca do sexto título da Copinha, o Internacional garantiu classificação para a segunda fase ao terminar na vice-liderança do Grupo 32, com quatro pontos conquistados. Na estreia do torneio, o Colorado empatou sem gols com a Portuguesa Santista. Em seguida, obteve uma vitória convincente sobre o CSE, por 3 a 0. Já na última rodada da fase de grupos, acabou derrotado pelo Nacional-SP, também por 3 a 0.
Do outro lado, o Retrô fez campanha sólida e encerrou a primeira fase da Copinha na liderança do Grupo 31, de forma invicta. A equipe pernambucana venceu o São Bento por 3 a 2, superou o FC Cascavel por 2 a 0 e empatou sem gols com o Juventus-SP.
Retrô: Andrey Campelo, José Luís, Everton Cauan, Davi Henry, Felipão, Heverton, Caua Guerra, Ramon , Pedro Rodríguez, Luan Carvalho, Reinaldo.
Internacional: Filipe, Jhonatan, João Miranda, Esley, Luiz Felipe, Lorenzo, Dudu, Gabriel Palma, Victor Hugo, Gustavo Ulguim, Gabriel Ryan.
- Data: terça-feira, 13 de janeiro de 2026
- Horário: 14h30 (de Brasília)
- Local: Estádio da Rua Javari - São Paulo, SP
