Retrô x Avaí ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (01), pela primeira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Retrô e Avaí se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view e no streaming.

Tentando surpreender dentro de casa, o Retrô precisa vencer o time catarinense se quiser passar de fase. Vice-líder do Campeonato Pernambucano, a equipe vem com força máxima para o duelo. Esta será a primeira vez que as equipes se enfrentam na história.

Com vaga encaminhada ao mata-mata do Campeonato Catarinense, o Avaí, do técnico Alex, concentra suas forças para a disputa da Copa do Brasil. A equipe tem a vantagem de empatar fora de casa para avançar de fase na competição e garantir uma boa premiação. A equipe contará com a volta de Igor Bohn, que estava lesionado, mas não terá o artilheiro Waguininho, preservado por conta de uma lesão muscular.

Prováveis escalações

Retrô: Jean; Moura, Yuri, Guilherme Paraíba, Lucas; Rômulo, Alencar, Radsley; Fernandinho, Ermel e Mascote.

Avaí: Alexander (Igor Bohn); Thales, Roberto, Felipe Silva, Thiago Rosa; Raniele, Gazão, Robinho; Dentinho (Lucas Silva), Felipinho e Ricardo Bueno.

Desfalques

Retrô

Sem desfalques confirmados.

Avaí

Waguininho, com uma lesão muscular, está fora do duelo.

Quando é?