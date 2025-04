Retrô x Figueirense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Clubes medem forças neste sábado pela terceira rodada da competição nacional

Retrô e Figueirense jogam neste sábado (26), às 19h30 (horário de Brasília), em compromisso válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2025. A partida acontece na Arena Pernambuco e possui transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol+ (veja a programação completa de futebol aqui).

Com um empate e uma derrota até aqui, o Retrô tenta aproveitar o fator casa para ir em busca de sua primeira vitória no campeonato. Com um ponto somado, o time pernambucano é o 17º colocado.

A situação do Figueirense é igual. Na 14ª colocação com um ponto, o Figueira também começou a campanha com um empate e uma derrota. Mesmo fora de casa, o clube catarinense mira o primeiro triunfo para subir na tabela.

Prováveis escalações

Retrô: Volpi; Rayan, Claudinho, Rayne, Salomão; Radsley, Jonas, Gledson; Maycon Douglas, Fernandinho, Grafite. Técnico: Milton Mendes

Figueirense: Fabrício; Léo Maia, Lucas Dias, Ligger, Leonan; Flávio, Rafinha Potiguar, Gabriel Santiago; Felipe Augusto, Renan, Marlyson. Técnico: Thiago Carvalho

Desfalques

Retrô

Sem ausências confirmadas.

Figueirense

Lesionados, Breno e Wellington Nem estão indisponíveis.

Quando é?