Retorno espetacular ao Leverkusen em risco? A Inter de Milão pode atrapalhar

Como informa o especialista italiano em transferências Gianluca Di Marzio, a Inter de Milão também disputa intensamente a contratação do ponta francês de 27 anos. Segundo a informação, a Inter prepara atualmente uma segunda oferta ao atual clube de Diaby, o Al-Ittihad. A primeira, de 20 milhões de euros mais o meio-campista Kristjan Asllani, teria sido rejeitada. Alegadamente, o clube da Arábia Saudita pede um pouco menos de 30 milhões de euros por Diaby. Já no inverno, os Nerazzurri tentaram contratar Diaby sem sucesso.

Recentemente, muita coisa apontava para um retorno ao Leverkusen, onde Diaby viveu entre 2019 e 2023 a melhor fase de sua carreira até agora. Mesmo após sua saída, o diretor esportivo do Leverkusen, Simon Rolfes, teria mantido contato com Diaby. Bild e Kicker noticiaram na semana passada negociações bastante avançadas por uma transferência de volta ao seu antigo clube. Ainda assim, não há acordo.

A Inter vai agora atrapalhar o plano de repatriá-lo? No atual campeão italiano, Diaby teria boas chances de conquistar títulos e, além disso, disputaria a Champions League; no Leverkusen, o que se apresenta é apenas a Liga Europa.

Moussa Diaby provavelmente aceitaria uma redução salarial

Em 172 jogos oficiais pelo Leverkusen, Diaby somou 49 gols e 47 assistências, antes de se transferir em 2023 para o Aston Villa por 55 milhões de euros. Após apenas um ano, com 54 partidas oficiais e 21 participações em gols, ele seguiu em 2024 para a Arábia Saudita por 60 milhões de euros.

Diaby tem contrato com o Al-Ittihad até 2029 e, ao que tudo indica, recebe cerca de 12 milhões de euros líquidos por ano. Supostamente, porém, ele busca um retorno à Europa e, para isso, aceitaria também uma redução salarial significativa; fala-se em um futuro salário anual de 6 milhões de euros brutos.