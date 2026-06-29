Retorno de um ícone do clube ao Ajax? “Caramba, não sei”

Danny Blind vai falar na segunda-feira, no programa “Het Oranje Café” da SBS6, sobre o futuro do filho Daley Blind. O zagueiro de 36 anos estará disponível para contratação a partir de 30 de junho, data em que seu contrato com o Girona, time que sofreu rebaixamento, chega ao fim.

Blind pai é questionado se é realista que seu filho retorne ao Ajax neste verão. “Caramba, não sei. Não me parece. Mas não tenho certeza”, diz o ex-jogador e técnico do clube de Amsterdã, sem poder dar uma resposta definitiva.

Danny Blind já havia falado, há alguns meses, sobre o futuro próximo do zagueiro canhoto. “Ele voltou ao Ajax uma vez para encerrar a carreira lá. As circunstâncias fizeram com que as coisas fossem de outra forma. Mas não posso falar muito sobre isso. Não sou seu agente, nem conheço todos os detalhes.”

Nos últimos anos, Daley Blind foi frequentemente associado a um retorno ao Ajax, mas uma reconciliação ainda não se concretizou até o momento. Com o status de jogador sem vínculo, o experiente zagueiro pode, com tranquilidade, buscar um novo desafio no outono de sua carreira.

O canhoto de Amsterdã disputou, em dois períodos, um total de 333 partidas com a camisa do Ajax. Nessa sequência, o jogador com 108 convocações para a seleção holandesa marcou 13 gols e deu 21 assistências.

Daley Blind também atuou pelo Manchester United e pelo Bayern de Munique. Desde 2023, ele estava no Girona, onde trabalhou ao lado de Míchel, que se transferiu para o Ajax.