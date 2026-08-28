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Hussein Hamdy

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Retoques finais: Martinelli coloca um pé no Al-Hilal

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Ele vai dar o reforço esperado ao Zamalek?

O brasileiro Gabriel Martinelli, estrela do Arsenal, está próximo de se transferir para o Al-Hilal durante a atual janela de transferências de verão.

Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, escreveu em sua conta na rede "X": "Gabriel Martinelli deu sinal verde para a transferência ao Al-Hilal, e atualmente os contratos estão sendo revisados".

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E o especialista no mercado de transferências acrescentou: "Al-Hilal e Arsenal dão os últimos retoques em um acordo que supera os 65 milhões de euros, e agora tudo caminha para as etapas finais das negociações".

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Romano concluiu: "A data do exame médico de Martinelli com o Al-Hilal será definida em breve".

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Martinelli disputou 53 partidas com a camisa do Arsenal na última temporada, nas quais conseguiu marcar 11 gols em diferentes competições e dar 7 assistências.

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