Retoques finais: Martinelli coloca um pé no Al-Hilal

O brasileiro Gabriel Martinelli, estrela do Arsenal, está próximo de se transferir para o Al-Hilal durante a atual janela de transferências de verão.

Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, escreveu em sua conta na rede "X": "Gabriel Martinelli deu sinal verde para a transferência ao Al-Hilal, e atualmente os contratos estão sendo revisados".



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E o especialista no mercado de transferências acrescentou: "Al-Hilal e Arsenal dão os últimos retoques em um acordo que supera os 65 milhões de euros, e agora tudo caminha para as etapas finais das negociações".

Romano concluiu: "A data do exame médico de Martinelli com o Al-Hilal será definida em breve".

Martinelli disputou 53 partidas com a camisa do Arsenal na última temporada, nas quais conseguiu marcar 11 gols em diferentes competições e dar 7 assistências.



