Resultados do Corinthians e álbuns de Taylor Swift: o que essas coisas têm a ver?

Segundo um levantamento, o Timão não perde nos jogos antes e depois do lançamento de um novo álbum da cantora

No futebol, superstição é uma coisa levada bastante a sério. Mas quem diria que até os álbuns da Taylor Swift entraram nesta história? Pode até parecer estranho, mas o - e os corinthianos - tem um bom motivo para agradecer a cantora a cada vez que ela lança um disco.

Um time de futebol brasileiro e uma cantora estadunidense podem até parecer não ter nada em comum, mas os números provam o contrário. O Dados - uma conta no Twitter especializada em trazer fatos e estatísticas curiosas do Corinthians - fez um levantamento que "prova" a influência de Taylor nos resultados do Alvinegro.

O que Taylor Swift e seus álbuns têm a ver com o Corinthians?

O Timão está invicto nos jogos antes e depois do lançamento de um novo álbum de estúdio da cantora. Ao todo foram oito álbuns, com dez vitórias e seis empates do Timão. E, a cada vez que Taylor lança um novo álbum, o Twitter vai a loucura com a relação.

• Corinthians está INVICTO ANTES e DEPOIS do lançamento de um álbum de estúdio da Taylor Swift pic.twitter.com/p1FjvYsFxM — Timão Dados (@TimaoDados) July 24, 2020

Desta vez, mais do que nunca, os corinthianos querem que o tabu se mantenha. Às vésperas de um importante clássico contra o São Paulo, Taylor anunciou um novo lançamento. O álbum Evermore será liberado na primeira hora da sexta-feira (11), dois dias antes do Majestoso, que acontece no domingo (13).

No jogo anterior, ao empatar com o Fortaleza em 0 x 0, na quarta (2), o Timão manteve a primeira parte do tabu e, contra o líder do Brasileirão, vai atrás da segunda. Além dos pontos, o Corinthians também pretende manter a invencibilidade que tem dentro de sua Arena contra o rival tricolor, justamente em um momento em que busca se reerguer após um inicio ruim no campeonato.

E esta não será a primeira vez que a "regra" é colocada em xeque em 2020. Em julho, quando o Timão precisava de um aproveitamento incrível para não ser eliminado do , a cantora lançou o álbum Folklore. As duas partidas foram , mais uma vez, positivas para o Corinthians, que acabou classificado aos mata-matas do estadual.

Veja os jogos do Corinthians antes e depois de cada um dos álbuns de estúdio da Taylor Swift:

Álbum: Taylor Swift (24 de outubro de 2006)

Antes: Corinthians 1 x 0 (22 de outubro de 2006)

Depois: Corinthians 1 x 0 (25 de outubro de 2006)

Fearless (11 de novembro de 2008)

Antes: 0 x 2 Corinthians (8 de novembro de 2008)

Depois: Juventude 1 x 2 Corinthians (12 de novembro de 2008)

Speak Now (25 de outubro de 2010)

Antes: Corinthians 1 x 0 Palmeiras (24 de outubro de 2010)

Depois: 1 x 1 Corinthians (27 de outubro de 2010)

Red (22 de outubro de 2012)

Antes: Corinthians 1 x 1 (20 de outubro de 2012)

Depois: Corinthians 1 x 0 (27 de outubro de 2012)

1989 (27 de outubro de 2014)

Antes: Palmeiras 1 x 1 Corinthians (25 de outubro de 2014)

Depois: Corinthians 2 x 2 (1 de novembro de 2014)

Reputation (10 de novembro de 2017)

Antes: -PR 0 x 1 Corinthians (8 de novembro de 2017)

Depois: Corinthians 1 x 0 Avaí (11 de novembro de 2017)

Lover (23 de agosto de 2019)

Antes: Corinthians 0 x 0 (22 de agosto de 2019)

Depois: Avaí 1 x 1 Corinthians (25 de agosto de 2019)

Folklore (24 de julho de 2020)

Antes: Corinthians 1 x 0 Palmeiras (22 de julho de 2020)

Depois: Oeste 0 x 2 Corinthians (26 de julho de 2020)

Evermore (11 de dezembro de 2020)

Antes: 0 x 0 Corinthians (2 de dezembro de 2020)

Depois: Corinthians x (13 de dezembro de 2020)