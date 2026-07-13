Resultado dos exames... Courtois sofreu uma lesão grave?

O belga Thibaut Courtois passou, nesta manhã de segunda-feira, por exames médicos na Cidade Esportiva de Val-de-Pés para avaliar a gravidade da lesão que o obrigou a deixar a partida das quartas de final da Copa do Mundo contra a Espanha.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, o resultado foi bastante tranquilizador, já que os exames descartaram a existência de qualquer lesão grave, revelando, no fim das contas, que se tratava apenas de um falso alarme.

O goleiro belga havia se lesionado na última sexta-feira, em Los Angeles, após realizar várias defesas espetaculares que mantiveram vivas as esperanças da seleção da Bélgica, antes de cair no gramado devido a dores musculares na perna, enquanto o placar estava empatado em 1 a 1, pedindo para ser substituído 20 minutos antes do fim da partida.

Sen Laminz entrou no lugar de Courtois, mas sofreu um gol que garantiu a classificação da Espanha. As imagens de Courtois deixando o campo em lágrimas aumentaram a preocupação, tanto pelos sinais evidentes de dor quanto pelo fato de a lesão ter ocorrido na mesma região em que ele já havia sofrido uma lesão há alguns meses.

Essas preocupações não eram infundadas, já que, em março passado, Courtois sofreu uma lesão muscular no músculo reto anterior da coxa, o que o afastou por várias semanas durante a fase decisiva da temporada e o impediu de disputar partidas importantes na Liga dos Campeões.

Por esse motivo, sua lesão mais recente na mesma perna gerou receios de que ele pudesse sofrer uma nova recaída, o que afetaria o início da próxima temporada; no entanto, o diagnóstico divulgado hoje, segunda-feira, dissipou completamente essa hipótese.

Após receber sinal verde da equipe médica, Courtois retomará suas férias após uma longa temporada e sua participação na Copa do Mundo, devendo retornar aos treinos do Real Madrid no final de julho, de acordo com o cronograma gradual definido para o retorno dos jogadores da seleção, sem que essa situação afete a data de seu retorno ou os planos de José Mourinho para a posição de goleiro.