Resposta surpreendente de Mbappé sobre a possibilidade de se candidatar à presidência da França

Após anos de críticas devido à sua notória falta de contribuição defensiva, talvez Kylian Mbappé, astro da França, tenha finalmente percebido que sua equipe precisará dele nesse aspecto.

Seu irmão mais novo, Ethan, perguntou-lhe, em uma série de perguntas feitas por vários parentes e publicadas no jornal “Le Parisien”: “Tenho uma pergunta rápida: você planeja defender ou pressionar algum dia?”.

O jogador do Real Madrid reconheceu que precisa “melhorar seu nível” nesse aspecto e prometeu dar o seu melhor durante a Copa do Mundo.

Kylian Mbappé disse: “Falamos muito sobre isso porque o Ethan defende muito, muito mais do que eu. Mas é bom que as pessoas chamem a atenção para esse aspecto”.

E acrescentou: “Sempre fui cobrado, e acho que preciso melhorar meu nível. É algo importante para as equipes, e acho que devo fazer isso. Tudo deve começar com esta Copa do Mundo, porque queremos ganhá-la. Estou pronto para dar o meu melhor em tudo, porque quero vencer a qualquer custo”.

Durante a entrevista, o capitão da seleção francesa foi questionado especificamente sobre seu possível futuro na política, especialmente no cargo de presidente da República.

Mbappé disse: “Ser presidente da República um dia? Muitos me dizem isso, mas não está nos meus planos... Já sou odiado o suficiente.”