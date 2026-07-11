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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Resistiu por 68 anos... Um número impressionante que brilha diante de Messi

Argentina x Suíça
Argentina
Suíça
Copa do Mundo
L. Messi
J. Fontaine
Argentina
Suíça

O astro argentino Lionel Messi marcou 8 gols na atual edição da Copa do Mundo de 2026.

Messi espera aumentar sua contagem de gols quando enfrentar a Suíça, amanhã, domingo, nas quartas de final da Copa do Mundo.

O jornalSport” informou que Messi está a apenas 5 gols do recorde histórico de 13 gols, estabelecido pelo francês Just Fontaine na Copa do Mundo da Suécia de 1958.

E esclareceu: “Esse número parece inatingível, quase impossível, mas se há um jogador que provou repetidamente que a palavra ‘impossível’ não existe em seu dicionário, esse jogador é Messi”.

Juste Fontaine disputou apenas uma edição da Copa do Mundo em toda a sua carreira, mas foi excepcional sob todos os aspectos. 

Copa do Mundo
Argentina crest
Argentina
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Suíça crest
Suíça
SUÍ

O atacante francês marcou 13 gols na Copa do Mundo da Suécia de 1958, uma conquista alcançada em apenas seis partidas, mas que não foi suficiente para lhe garantir o título mundial, já que a final foi disputada entre a Suécia e o Brasil, e a seleção da Samba, liderada pelo lendário Pelé, levou a melhor.

Já Messi marcou, até o momento, 8 gols em 5 partidas: 3 contra a Argélia, 2 contra a Áustria e 1 contra cada uma das seguintes seleções: Jordânia, Cabo Verde e Egito. 

O mais interessante é que Messi também perdeu dois pênaltis contra a Áustria e o Egito, o que significa que ele poderia ter chegado a 10 gols até agora.

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