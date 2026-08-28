O Barcelona se prepara para a janela de transferências de inverno, com o objetivo de aproveitar a oportunidade certa para contratar um novo atacante, caso os resultados da equipe e sua evolução ofensiva exijam o reforço do setor de ataque, mantendo ao mesmo tempo uma margem em relação às regras do fair play financeiro e o dinheiro necessário para fechar o negócio.

Segundo o jornal espanhol Marca, a janela de transferências de verão se aproxima do fim, já que fecha na próxima terça-feira, e o Barcelona ainda tem várias operações pendentes tanto no âmbito das contratações quanto no das saídas. No entanto, os dirigentes executivos e esportivos do clube catalão já trabalham na próxima etapa, e, salvo a saída de nomes de grande destaque ou algum desdobramento inesperado no caso de Julián Álvarez, não haverá outras contratações de peso.

A direção do clube deseja manter uma margem em relação às regras do fair play financeiro e o dinheiro necessário para a janela de transferências de inverno, prevendo o surgimento de uma boa oportunidade para desenvolver o setor de ataque e reforçar a capacidade de finalização da equipe.

Hans Flick demonstrou grande satisfação com o desempenho de seus jogadores nas duas primeiras partidas da equipe no Campeonato Espanhol, que terminaram com vitórias sobre Elche e Athletic. O Barcelona marcou 7 gols sem sofrer nenhum.

Destaca-se especialmente o nível de produtividade ofensiva, num momento em que o clube não repôs as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres, apesar de todos os responsáveis, entre técnicos e executivos, considerarem o reforço do ataque uma prioridade.

Julián Álvarez era o principal e único candidato a reforçar o setor de ataque, e continua sendo, mas a recusa do Atlético de Madrid em negociar frustrou todos os planos do Barcelona.

Devido à insistência da equipe madrilenha em sua posição, somada ao excelente desempenho dos jogadores do Barcelona, Raphinha atua na posição de falso nove e marcou 3 gols, o mesmo número de Fermín López, o que levou o Barcelona a suspender qualquer movimento para contratar um atacante durante a atual janela de transferências: ou chega Julián Álvarez, ou nenhum outro atacante virá.

Ainda assim, o clube não descarta contratar um centroavante de origem na janela de transferências de inverno, dependendo da evolução do nível da equipe ao longo dos próximos meses, no que diz respeito a gols e lesões, além das opções disponíveis no mercado de transferências.

Por esse motivo, a instituição catalã não espera fechar nenhum negócio de destaque nos últimos dias da atual janela de transferências, pois deseja manter uma margem em relação às regras do fair play financeiro, prevendo a necessidade de contratar um atacante de alto nível na próxima janela de transferências.

De qualquer forma, o clube afirma que suas contas financeiras permitem isso e, caso se concretize um negócio de destaque, como a saída de Casadó, por quem o clube espera receber entre 25 e 30 milhões de euros, ou de Héctor Fort, cujo valor foi estimado em cerca de 15 milhões de euros, não se descarta fechar outro negócio caso Hans Flick assim solicite.



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