Reserva, Matheus Fernandes tem salário maior que joias do Palmeiras

Meio-campista de 23 anos voltou com salário que supera os R$ 400 mil e fatura mais que os jovens Patrick de Paula e Danilo na Academia de Futebol

Matheus Fernandes retornou ao Palmeiras depois de passar duas temporadas na Espanha, onde defendeu Real Valladolid e Barcelona. O período na Europa rendeu a volta à Academia de Futebol com um salário elevado. O jogador recebe mais que algumas das joias do elenco, mas tem pouco tempo em campo com o técnico Abel Ferreira.

A volta do meio-campista de 23 anos ao Palmeiras foi confirmada em 9 de julho passado. Na ocasião, o clube informou que assinou com o atleta até dezembro de 2025. Visto como um nome jovem e de futuro, ainda não conseguiu se firmar no plantel.

Desde que teve o nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), em 6 de agosto, passaram-se dois meses – o Palmeiras esteve em campo em 12 oportunidades. Matheus Fernandes, no entanto, foi utilizado por apenas 45 minutos.

O meio-campista substituiu Patrick de Paula na vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, em 18 de setembro passado, em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão. Das 12 partidas que poderia ficar à disposição, só esteve no banco de reservas em quatro oportunidades. Ele ficou entre os suplentes e nem sequer foi utilizado nos jogos contra Cuiabá, Corinthians e Juventude.

Sem espaço com Abel Ferreira, Matheus Fernandes é dono de um salário considerado elevado. O jogador recebe R$ 440 mil por mês em seu contrato na Academia de Futebol. Ele tem compromisso com o clube até dezembro de 2025.



Danilo é um dos destaques do Palmeiras em 2021 (Foto: Getty Images)

Jogadores do setor com mais utilização que Matheus Fernandes têm salários inferiores ao do volante de 23 anos. Estes sãos os casos de Danilo e Patrick de Paula. O primeiro, por exemplo, tem remuneração de R$ 70 mil por mês, enquanto o segundo embolsa mensalmente R$ 90 mil.

Desde a regularização de Matheus Fernandes, Danilo esteve em campo em 10 partidas do Palmeiras, sendo apenas uma na condição de suplente. Ele deu uma assistência e fez um gol no período. Patrick de Paula atuou em nove compromissos, sendo quatro como titular e cinco como reserva. Neste tempo, marcou dois gols.