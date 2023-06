Resende x Santo André ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes entram em campo neste sábado (1), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Resende e Santo André se enfrentam na tarde deste sábado (1), a partir das 15h (de Brasília), no estádio do Trabalhador, em Resende, pela 11ª rodada da Série D. A partida não teve a transmissão confirmada.

Sem vencer há quatro jogos, com dois empates e duas derrotas, o Resende volta a campo pressionado pela vitória. No momento, ocupa a sexta posição do Grupo A6, com 10 pontos, enquanto o Santo André, em quarto lugar, com 15 pontos, vem de uma derrota para o Athletic por 1 a 0 e um empate sem gols com a Portuguesa.

Prováveis escalações

Resende: Jefferson, Cesinha, Reydson, Joanderson, DG, Medina, João Felipe, Geovani, Brendon, Bismarck e Kaique Silva. Técnico: Eudes Pedro.

Santo André: Junior Belliato; Will Viana, Miguel Baggio, Huilherme Mattis e Vermudt; Ruan, Rafael Chorão e Guilherme Borges; Alexiel, Vitinho e Rodrigo Carioca. Técnico: Leandro Niehues.

Desfalques

Resende

Sem desfalques confirmados.

Santo André

Sem desfalques confirmados.

Quando é?