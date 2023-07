Resende x Portuguesa-RJ ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes entram em campo neste sábado (8), pela 12ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Resende recebe a Portuguesa-RJ na tarde deste sábado (8), a partir das 15h (de Brasília), no estádio do Trabalhador, em Resende, em duelo válido pela 12ª rodada da Série D. A partida não teve a transmissão confirmada.

Na liderança do Grupo A6, com 24 pontos, a Portuguesa-RJ chega embalada com duas vitórias e dois empates no últimos quatro jogos disputados e briga pela ponta com o Atlhetic Ce, que acumula 23 pontos e também jogará contra o Democrata no mesmo dia e horário.

Do outro lado, o Resende, em quinto lugar, com 13 pontos, busca emplacar a segunda vitória consecutiva. Até aqui, a equipe registra sete triunfos, dois empates e duas derrotas, com um aproveitamento de 69%.

Há um equilíbrio notável no retrospecto histórico. Em 12 jogos disputados entre as equipes, foram quatro vitórias para cada lado, além de quatro empates. No último encontro válido pela sexta rodada da Série D 2023, a Lusa venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Resende: Leandro Matheus, Edson Júnior , Joanderson, Sendeski, Higor, Paulinho, Andrey Gradici, Alex Sandre, Orlando Júnior , Amarildo, Kaique Silva. Técnico: Eudes Pedro.

Portuguesa-RJ: Gerson Dida, Watson, Maurício Barbosa, Pedro Botelho, Yuri, Fernandes, Victor Feitosa, João Paulo, Romarinho, Luã Lúcio, Marcelo Toscano. Técnico: Caio Couto.

Desfalques

Resende

Sem desfalques confirmados.

Portuguesa-RJ

Não há desfalques confirmados.

Quando é?