Resende x Nova Iguaçu ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes entram em campo neste sábado (3), pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Resende e Nova Iguaçu se enfrentam na tarde deste sábado (3), às 15h (de Brasília), no estádio do Trabalhador, em Resende, em duelo carioca válido pela quinta rodada da Série D. A partida não teve a transmissão confirmada.

Sétimo colocado do grupo A6 com 2 pontos, o Resende vem de um empate e busca a sua primeira vitória na competição. Logo atrás vem o Nova Iguaçu, lanterna da chave, com 1 ponto e que também não venceu até o momento.

Prováveis escalações

Resende: Jefferson, Juninho, Andrreu, Rildo, Paulinho, Marcelo, Igor, Orlando, Felipe, Emerson e Alex.

Nova Iguaçu: Max, Fernando, Kleitinho, Matheus, Lucas, Michel, Cayo, Denilson, Ewerton, Marquinhos e Levi.

Desfalques

Resende

Sem desfalques confirmados.

Nova Iguaçu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?