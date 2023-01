Resende x Fluminense ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes estreiam no Cariocão neste sábado (14), no Raulino de Oliveira; veja como acompanhar na TV

Resende e Fluminense se enfrentam na tarde deste sábado (14), às 16h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela rodada de estreia do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta.

Atual campeão carioca, o Fluminense entra em campo visando a defesa do título sob o comando de Fernando Diniz. Até o momento, o Tricolor anunciou o goleiro Vitor Eudes, o zagueiro Vitor Mendes, o atacante Keno, os laterais Guga e Jorge, e os meias Lima e Giovanni Manson como reforços.

Do outro lado, o Resende, que não entra em campo em partidas oficiais desde agosto de 2022, busca estrear com o pé direito.

Em 13 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense registra nove vitórias, contra duas do Resende, além de dois empates. No último encontro, válido pelo Carioca de 2022, o Tricolor goleou por 4 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Resende: Jefferson Luis; Juninho, Rayne, Hiago e Kevyn; Kevin, Paulo Victor, Geovani e Stefano; Igor Bolt e Léo Itaperuna.

Escalação do provável Fluminense: Samuel Xavier, Manoel, Nino e Jorge; André, Martinelli e Yago Felipe; Ganso, Jhon Arias e Germán Cano.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Resende

Não há desfalques confirmados.

Quando é?