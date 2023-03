Resende x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes se enfrentam neste domingo (5), pela décima rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Resende e Botafogo se enfrentam na tarde deste domingo (5), às 16h (de Brasília), no Kleber Andrade, pela décima rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal BandSports, na internet.

Depois de empatar com o Sergipe e avançar à segunda fase da Copa do Brasil, o Botafogo volta as atenções para o Cariocão. Fora da zona de classificação, o Alvinegro aparece na quinta posição, com 16 pontos, e busca entrar no G-4.

Do outro lado, o Resende em 11ª, com apenas quatro pontos, vem de quatro derrotas consecutivas e busca reencontrar o caminho da vitória. No meio da semana, foi derrotado pelo Ferroviário por 2 a 1 e deixou a Copa do Brasil ainda na primeira fase.

Em 16 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo registra uma ampla vantagem. Foram 13 vitórias, contra apenas uma derrota, além de dois empates. No último encontro, válido pelo Cariocão 2022, o Alvinegro venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Resende: Jefferson Luís; Medina, Hiago, Rayne e Kaique; Dener, Khevin Fraga e William Bartholdy; Léo Pedro, Bismarck e Vinícius Balotelli. Técnico: Sandro Sargentim.

Botafogo: Lucas Perri; Daniel Borges, Cuesta, Segovia e Hugo; Tchê Tchê, Gabriel Pires, Patrick de Paula; Lucas Piazon, Víctor Sá e Carlos Alberto. Técnico: Luis Castro.

Desfalques

Resende

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Kayque, Gatito Fernández, Philipe Sampaio e Eduardo seguem no departamento médico, enquanto Carli, Tiquinho Soares e Marçal, expulsos contra o Flamengo, cumprirão suspensão.

Quando é?