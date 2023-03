Sergipe e Botafogo tem briga entre presidente e bandeirinha e tentativa de agressão a Luís Castro

Uma briga generalizada tomou conta do Batistão após gol de empate do Glorioso

O jogo entre Sergipe e Botafogo, válido pela primeira fase da Copa do Brasil, terminou com cenas lamentáveis. Após o empate do time carioca no último lance da partida - que garantiu a classificação à próxima fase - , o campo de jogo virou palco de uma confusão generalizada, que teve até mesmo briga entre a arbitragem e o presidente do clube eliminado.

O Sergipe ia vencendo e eliminando o Botafogo até o último lance do jogo, quando, aos 54 minutos e 40 segundos, os cariocas empataram com um gol originado de uma cobrança de escanteio. Os donos da casa, porém, não gostaram muito da situação, uma vez que o gol adversário teria ultrapassado o tempo acrescido - que já era considerado exagerado - pelo árbitro Braulio da Silva Machado.

Assim, após o apito final, as coisas ficaram feias no Batistão, estádio que recebeu a partida. O presidente do Sergipe, Ernan Sena, invadiu o gramado para brigar com a arbitragem, e acabou até levando uma bandeirada do assistente de campo quando o perseguia, depois de ter ido atrás e agredido com um soco o árbitro do confronto.

Neste meio tempo, o gramado começou a encher. Outros dirigentes do Gipão, inclusive, foram atrás do treinador do Botafogo, Luís Castro, que precisou ser escoltado por funcionários do Glorioso e escapou por pouco de ser agredido e até acertado por uma caneca arremessada em sua direção.