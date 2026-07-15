Reprovação e nota baixa... Avaliação desastrosa da arbitragem da partida entre Espanha e França

O árbitro salvadorenho Iván Barton foi alvo de críticas severas após apitar a partida entre França e Espanha nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, depois de receber uma avaliação negativa da rede espanhola “Archivo Far”, especializada na análise de situações de arbitragem.

A seleção espanhola se classificou para a final da Copa do Mundo de 2026 após conquistar uma vitória merecida sobre a França por 2 a 0 na partida que as colocou frente a frente nas semifinais. A “La Roja” impôs seu domínio sobre o jogo, garantindo a vaga na final graças aos gols de Mikel Oyarzabal e Pedro Porro, e agora enfrentará o vencedor do confronto entre Argentina e Inglaterra pela conquista do título mundial.

A rede, por meio de seu site oficial, atribuiu a Barton apenas 3,5 de 10, considerando que ele não conseguiu estar à altura de uma partida dessa magnitude, recebendo uma “nota de reprovação” após seu desempenho na partida.

A rede afirmou que o desempenho do árbitro não foi surpreendente, tendo em vista o fraco nível que apresentou ao longo de todo o torneio, ressaltando que a verdadeira surpresa foi a decisão da Federação Internacional de Futebol (FIFA) de designá-lo para arbitrar uma partida das semifinais da Copa do Mundo.

A rede destacou que Barton teve um primeiro tempo “extremamente fraco”, explicando que a única decisão acertada que ele tomou nesse período foi marcar o pênalti evidente cometido por Lucas Dini contra Lamine Yamal.

Acrescentou que o árbitro cometeu, posteriormente, vários erros de avaliação, destacando que seu assistente foi obrigado a corrigir uma de suas decisões durante a partida, o que refletiu, segundo ela, sua falta de firmeza na condução do jogo.

O “Archivo Far” concluiu sua avaliação afirmando que “a experiência da FIFA não deu certo”, considerando que atribuir uma partida dessa magnitude a Barton não foi uma decisão acertada, fazendo com que o árbitro salvadorenho se juntasse aos árbitros mais criticados do torneio após o término das semifinais.

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