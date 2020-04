Globo vai passar Brasil x Alemanha na final da Copa de 2002: quando será, horário e mais da reprise

Sem futebol, Globo confirma retransmissão do pentacampeonato da seleção brasileira no domingo de Páscoa, dia 12 de abril

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus, a TV Globo decidiu montar uma programação especial para o domingo de Páscoa. No dia 12 de abril, às 16h (de Brasília), os torcedores poderão relembrar o pentacampeonato mundial da seleção brasileira conquistado após vencer a , no .

Após o apito final, a Globo ainda vai mostrar os momentos de festa do título e da chegada dos jogadores ao .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Alemanha 0 x 2 Brasil DATA Domingo, 12 de abril de 2020 LOCAL Estádio Yokohama - Japão HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta.

SOBRE A FINAL DO MUNDIAL DE 2002



Foto: Getty Images

Há 17 anos, o dia 30 de junho entrou na história da . Com dois gols de Ronaldo, o Brasil conquistou seu quinto título da , ao vencer a Alemanha por 2 a 0, na final em Yokohama, no Japão.

A conquista veio com campanha incontestável: sete vitórias em sete jogos, com 18 gols marcados e apenas quatro sofridos.

O TÉCNICO DO PENTA



Foto: Getty Images

Luiz Felipe Scolari assumiu o cargo de técnico da Seleção na reta final das Eliminatórias e conseguiu montar um grupo campeão, bancando inclusive a não convocação de Romário, pedido pelos brasileiros.

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Brasil: Marcos, Lúcio, Roque Júnior e Edmílson; Cafu, Gilberto Silva, Kleberson, Ronaldinho Gaúcho (Juninho Paulista, aos 84) e Roberto Carlos; Ronaldo (Denílson, aos 89) e Rivaldo.

Escalação da Alemanha: Kahn, Linke, Ramelow e Metzelder; Frings, Schneider, Hamann, Jeremies (Asamoah, aos 76) e Bode (Christian Ziege, aos 83); Oliver Neuville e Miroslav Klose (Oliver Bierhoff, aos 73)

A CAMPANHA DO BRASIL

RODADA JOGO GOLS 1ª Brasil 2 x 1 Ronaldo e Rivaldo 2ª Brasil 4 x 0 Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo 3ª 2 x 5 Brasil Ronaldo (2), Edmílson, Rivaldo e Júnior Oitavas de final Brasil 2 x 0 Rivaldo e Ronaldo Quartas de final 1 x 2 Brasil Rivaldo e Ronaldinho Semifinal Brasil 1 x 0 Turquia Ronaldo Final Alemanha 0 x 2 Brasil Ronaldo (2)

