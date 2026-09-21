José Mourinho reacendeu a polêmica sobre a arbitragem após a derrota do Real Madrid para o Atlético de Madrid no dérbi da capital, ao responsabilizar o árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias por algumas decisões que influenciaram o rumo da partida, em declarações que fizeram a imprensa espanhola relembrar o estilo do treinador português ao lidar com os tropeços de sua equipe.

Na rádio "Cope", no programa "Tiempo de Juego", as declarações de Mourinho provocaram duras críticas do jornalista Paco González, que também se opôs a algumas decisões do árbitro, mas considerou que o treinador do Real Madrid voltou ao discurso que adotava durante sua primeira passagem pelo clube.

González disse em sua análise da partida: "Mourinho voltou a aparecer. Não sei quantos anos se passaram desde então. A culpa pela derrota recai sobre o árbitro", antes de reconhecer a procedência da reclamação do treinador português sobre alguns lances que poderiam ter exigido a exibição de cartões durante o primeiro tempo.

As observações de Mourinho não se limitaram às decisões tomadas por Ortiz Arias durante a partida, já que ele demonstrou estranheza com a escolha do árbitro para apitar o dérbi.

González ironizou essa colocação ao dizer: "Não sei se contrataram um roteirista para a televisão do Real Madrid".

O jornalista espanhol dirigiu outras críticas à direção do clube sobre a escolha de Mourinho, considerando que o Real Madrid "precisava de um treinador moderno, mas contratou um treinador de 15 anos atrás". E acrescentou que a insistência no foco sobre a arbitragem pode ofuscar o debate relacionado ao nível técnico da equipe e às causas da derrota.

A derrota para o Atlético de Madrid é a segunda do Real Madrid no Campeonato Espanhol nas primeiras 7 rodadas, o que traz Mourinho de volta ao centro do debate midiático após um período marcado por relativa tranquilidade em suas aparições e declarações desde que assumiu o comando da equipe.