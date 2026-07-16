René van der Gijp e Johan Derksen consideram a disputa pelo terceiro lugar na Copa do Mundo totalmente desnecessária. É o que afirmam os apresentadores do programa “Vandaag Inside” alguns dias antes do confronto entre França e Inglaterra, que foi eliminada nas semifinais.

A final de consolação não tem a menor relevância, avalia Van der Gijp. “Com certeza que não. Na verdade, naquele momento com o goleiro da Espanha na semifinal, Mbappé pensou: se eu der um chute mortal nesse goleiro agora, posso ir de férias. Mas, no último instante, ele pensou: afinal, não vou fazer isso. Aí saiu algo mal feito. Ninguém está a fim dessa final de consolação.”

Derksen também acha que a FIFA deveria cancelar a partida pelo terceiro lugar. “A FIFA continua fazendo isso. Mas, por favor, não joguem essa partida. Para os torcedores não é legal, não é legal de assistir. Mas deve estar previsto em algum contrato de TV.”

França e Inglaterra se enfrentam no sábado, em Miami, onde os ingleses já haviam jogado contra a Noruega nas quartas de final. A disputa pelo terceiro lugar na Copa do Mundo começa às 23h, horário da Holanda.

A seleção francesa, comandada pelo técnico Didier Deschamps, que está de saída, não conseguiu superar a Espanha na terça-feira. A França nunca encontrou seu ritmo e, surpreendentemente, saiu de campo com uma derrota por 0 a 2.

A Inglaterra estava, na quarta-feira, a caminho de sua primeira final em uma Copa do Mundo desde 1966. Na fase final do confronto decisivo contra a Argentina, porém, tudo deu errado. Liderada pelo brilhante Lionel Messi, a atual campeã mundial, após estar perdendo por 1 a 0, venceu por 1 a 2 em Atlanta.

A disputa pelo terceiro lugar é realizada desde 1934. A final de consolação gera mais receita para a FIFA e para a cidade-sede em questão. Aliás, no Campeonato Europeu nunca há uma disputa pelo terceiro lugar.