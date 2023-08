Rendimento do Internacional cai após troca de Mano Menezes por Eduardo Coudet

Mano Menezes teve rendimento 66,7% nos últimos sete jogos à frente do Inter; Eduardo Coudet tem aproveitamento de 23,8% nas sete primeiras partidas

O Internacional não conseguiu emplacar desde que decidiu pela troca no comando técnico — Mano Menezes foi demitido para a contratação de Eduardo Coudet. Em que pese a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores, o time ainda não venceu pelo Brasileirão.

A GOAL fez um levantamento comparando as sete partidas iniciais do argentino e os últimos sete compromissos sob o comando do antecessor. Os números mostram uma queda de rendimento da equipe em 2023.

Sob a batuta de Mano Menezes, o Internacional venceu quatro partidas — Vasco, Coritiba, América-MG e Independiente Medellín, da Colômbia —, empatou duas — Cruzeiro e Palmeiras — e perdeu para o Fluminense. No período, foram oito gols marcados e cinco sofridos. A equipe teve 66,7% de aproveitamento.

Ricardo Duarte/SC Internacional

O time ainda não engrenou com Eduardo Coudet, escolhido para o cargo que era de Mano Menezes. Em sete partidas sob o comando do argentino, foram uma vitória sobre o River Plate, da Argentina, dois empates — Red Bull Bragantino e Corinthians — e quatro derrotas — Cuiabá, River Plate, da Argentina, Botafogo e Fortaleza. No período, o Inter marcou sete gols e sofreu 11. O time teve 23,8% de rendimento nesta sequência.

Apesar do rendimento abaixo do antecessor, Eduardo Coudet conseguiu a classificação do Internacional às quartas de final da Libertadores. Ele assumiu o time já classificado para as oitavas de final do torneio.