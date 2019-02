Renato Gaúcho rebate joia do Grêmio: "Aqui não sobe no grito"

Tetê nem chegou a estrear pelo time profissional e deixou o clube gaúcho insatisfeito

Renato Gaúcho disparou contra o meia-atacante Tetê. Vendido ao Shakhtar Donetsk, o jogador de apenas 19 anos reclamou sobre a falta de oportunidades entre os profissionais, e o técnico do Grêmio se mostrou bastante incomodado com a atitude do jovem.

"Apoiei a venda. Foi bom para o jogador e para o clube. Não se pode pensar duas vezes, os clubes dependem de vendas. Pode até sair outro, mas o Grêmio compra. Não vamos querer jogador insatisfeito", afirmou.

"Enquanto eu for treinador, jogador da base vai chegar no profissional no momento que demonstrar que tem condições. Não adianta empresário vir tumultuar ou amiguinho. Tem que fazer por onde para estar no grupo principal. Não é porque foi para a seleção, comigo tem que jogar. No grito, no papo, não cola. Foi assim com todos os garotos. Luan, Everton, Pedro Rocha. Pergunta a eles se não sofreram para jogar", completou.

Renato também rebateu a declaração de Tetê que reclamou de faltas de chance no clube, afirmando que ninguém vai conquistar espaço no "grito".

"Um jogador ser convocado para a sub-20 não quer dizer nada, com respeito a ele. Desejo toda sorte. 'Só fico se for profissional?' Boa viagem. Nem a pedido do presidente vou aceitar. Tem que fazer por onde. Tem que valorizar onde está. É só fazer as coisas certas que a gente começa a trazer", concluiu.

Vale destacar que Tetê assinou contrato de cinco temporadas com o Shakhtar, com o Grêmio recebendo 10 milhões de euros e com 15% dos direitos econômicos do jogador.