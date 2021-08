Renato Gaúcho muda ambiente do Ninho e dá mais voz a funcionários do Flamengo

Treinador deixa o clima mais leve, mesmo com cobranças e já brinca com renovação de contrato

O início de trabalho de Renato Gaúcho pelo Flamengo é impressionante. São seis vitórias em seis jogos, 24 gols marcados e apenas três sofridos. Mais do que o bom desempenho, o treinador recuperou o ambiente no Ninho do Urubu.

Boas resenhas, tranquilidade para os jogadores, mas também cobrança. O perfil de Renato chegou a surpreender algumas pessoas do dia a dia do clube. Uma fonte confidenciou à Goal que Renato, apesar do personagem, cobra bastante a parte tática dos jogadores.

A diferença, no entanto, é que o comandante gosta de conversar com os jogadores, entender as preferências e o que eles se sentem confortáveis a fazer dentro de campo. Por isso Willian Arão voltou a ser volante, posição que sempre deixou claro ser a sua preferida.

No setor defensivo, além de passar confiança a jogadores questionados, Renato também procurou entender de que lado os zagueiros gostam mais de atuar, como no caso de Gustavo Henrique.

AMBIENTE NO NINHO

Se com Rogério Ceni o ambiente no Ninho do Urubu estava bem desgastado, principalmente com os profissionais da comissão técnica do clube, com Renato Gaúcho a relação vem se tornando cada vez mais próxima.

Renato dá liberdade para que os profissionais do clube participem bastante. Na parte física, por exemplo, Alexandre Sanz, preparador do Flamengo, é quem comanda os trabalhos. Há ótima conexão também com o departamento médico e a fisiologia, que tem sido importante nas decisões do treinador de poupar um ou outro atleta.

Com os jogadores, o clima também é bem leve e de descontração, é desta forma que Renato também cobra. Ele tenta instigar os atletas a entregarem cada vez mais, incetivando as disputas e também usando o sucesso de sua carreira.

RENOVAÇÃO DE CONTRATO

Com o contrato até dezembro, Renato Gaúcho já mira a continuidade no Flamengo. Por duas vezes, o comandante já brincou com a renovação. Ele não esconde de ninguém que se sente realizado no clube.