Renato Gaúcho é favorito para ser novo técnico do Atlético-MG; Odair corre por fora

Ex-treinador do Flamengo é o predileto dos investidores atleticanos para a vaga de Turco Mohamed. Odair Hellmann tem apoio de Rodrigo Caetano

O Atlético-MG definiu a demissão de Turco Mohamed na manhã desta sexta-feira (22). Dirigentes conversam por meio de mensagem telefônica e discutem o substituto na Cidade do Galo. A GOAL soube que dois nomes surgem como alternativas: Renato Gaúcho e Odair Hellmann.

Renato Gaúcho é o predileto do grupo de investidores atleticanos. O ex-treinador do Flamengo, que está livre no mercado da bola desde dezembro de 2021, é visto como um técnico interessante pelos responsáveis por financiar o clube. Ele, inclusive, foi procurado pela cúpula alvinegra no início do ano passado, mas optou pela permanência no Grêmio à época.

A diretoria deve tentar um acordo com o ex-treinador do Flamengo ainda nesta sexta-feira (22). Ele é visto como o plano A para o cargo, especialmente pelos mecenas.

Mais artigos abaixo

O treinador ainda não definiu se toparia assumir o Atlético-MG após a queda de Turco Mohamed, mas tende a aceitar um possível convite, como soube a GOAL. Ele deve receber um contato da diretoria para discutir a possibilidade de ida à Cidade do Galo nas próximas horas.

Outro nome que agrada é o de Odair Hellmann. O treinador deixou o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, recentemente e também está livre no mercado da bola. O trabalho ao lado de Rodrigo Caetano no Internacional, entre 2017 e 2019, é o que o credencia à vaga. Ele é avaliado de forma positiva pelo executivo de futebol atleticano.

A diretoria ainda não fez contato com nem um dos dois técnicos. Os dirigentes e os investidores reconhecem que é preciso buscar um nome de forma célere, especialmente pela proximidade dos jogos decisivos. O Galo enfrentará o Palmeiras nas quartas de final da Libertadores.

No próximo compromisso da equipe, no domingo (24), diante do Corinthians, o auxiliar Lucas Gonçalves estará às margens do gramado para comandar a equipe.