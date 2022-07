Turco Mohamed balança no cargo e pode deixar o Atlético-MG

Multa rescisória é inferior a R$ 3 milhões. Diretoria avalia demissão do técnico após o empate contra o Cuiabá pelo Brasileirão

A saída de Turco Mohamed volta a ser pauta no Atlético-MG após o empate em 1 a 1 com o Cuiabá, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo soube a GOAL, a diretoria do Galo avalia a demissão do comandante, que tem multa inferior a R$ 3 milhões.

Por mais que o discurso público fosse de homogeneidade, sempre existiu uma ala contrária à manutenção do técnico e a pressão aumentou bastante neste momento. Além dos resultados, o desempenho apresentado pela equipe é constantemente tema de questionamentos.

Nas redes sociais, a torcida do Atlético, antes mesmo do empate do Cuiabá, que veio ais 53 minutos do segundo tempo, já fazia campanha pela saída do técnico. A hashtag #ForaTurco ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Depois da partida, durante entrevista coletiva, Turco se mostrou abalado e assumiu a responsabilidade pelo baixo rendimento da equipe.

"Um jogo muito ruim. É minha responsabilidade que a equipe tenha nível. Muito nível baixo dos atletas. Momento difícil de todos, estamos tristes. Atuação muito mal da equipe".

Os documentos para a demissão de Turco já estão prontos há três semanas. O técnico esteve perto de ser demitido por duas vezes, antes de vencer o Flamengo pelo Brasileirão, e antes de vencer o Botafogo na rodada do final de semana, mas chegou a ganhar sobrevida. Agora, no entanto, o cenário parece bem diferente.