Renato Gaúcho como técnico da seleção brasileira tem um apoiador de peso: Zico

O Galinho voltou a apoiar o amigo como comandante da Canarinha

Ídolo do , Zico voltou a apontar Renato Gaúcho como uma boa opção para assumir o comando técnico da seleção brasileira, colocando o futebol ofensivo do treinador do como principal ponto a seu favor.

Em entrevista via live no Instagram da Goal, o Galinho comentou sobre sua relação com o ex-companheiro de Flamengo e reforçou sua ideia de que o gaúcho seria um bom nome para a seleção, depois de Tite. "Torço para que possa chegar na seleção brasileiro, ele tem um espírito de entender futebol que pode ajudar a trazer um pouco a seleção de encontro ao público de volta, um futebol ofensivo", disse.

Em outras oportunidade, os ex-jogador já havia declarado seu apoio a Renato Gaúcho e, inclusive, cobrou mudanças de Tite, atual comandante do seleção canarinha.

Os dois foram campeões juntos em 87 e Zico tem muitas recordações com o antigo companheiro, que hoje tem como amigo. Durante a conversa, o Galinho lembrou de histórias do "fanfarrão".

Reconhecendo o ex-jogador como brincalhão, gozador e piadista, Zico garante que Renato Gaúcho é "um cara corretíssimo" e um dos maiores amigos que o futebol lhe deu. "É um grande profissional, um dos grandes com quem trabalhei. Chegava de sunga no Flamengo para treinar, mas chegava no treino e puxava fila, corria mais, trabalhava mais, no jogo um dos que corria mais".

Ele lembra de falar ao amigo: "você corre e eu penso,fica lá na frente, faz as tuas jogadas lá e não vem perturbar aqui atrás, a bola vai chegar bonitinha para voc6e". Zico entende Renato Gaúcho como uma ótima pessoas, dizendo que todos deveriam ter a oportunidade de conhecê-lo fora das quatro linhas do futebol.

Uma figura humana fantástica e que tem sua carteirinha de sócio-proprietário no Jogo das Estrelas, desde a primeira edição, o tradicional jogo de final de ano organizado pelo Galinho.