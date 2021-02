Renato deve comunicar seu futuro ao Grêmio após primeira final da Copa do Brasil

Portaluppi quer reforços, mas deve permanecer em Porto Alegre por mais uma temporada

A novela envolvendo futuro de Renato Portaluppi está próxima de ter um desfecho favorável ao Grêmio. Com vinculo fixado até a decisão da Copa do Brasil, o treinador deve confirmar sua permanência à direção gremista no decorrer da semana, de acordo com os últimos acontecimentos.

Renato chegou a receber uma proposta do Atlético-MG nas últimas semanas, e o salário seria maior do que ele recebe atualmente no Tricolor. O treinador, por sua vez, teria pedido para dar uma reposta apenas depois da decisão da Copa do Brasil, que tem o segundo jogo marcado para o dia 7 de março. Esse impasse travou a negociação.

Com pressa para definir quem será o substituto de Jorge Sampaoli, novo treinador do Olympique de Marseille, da França, a direção do Galo não está disposta a esperar o desfecho da temporada gremista para ter uma resposta. Por isso, o clube estuda alternativas no mercado, tendo como uma das principais opções Cuca, campeão da Libertadores pelo clube em 2013. O desejo de Renato em permanecer no Grêmio também faz a direção do Atlético-MG mudar de foco.

Renato já sinalizou que deseja dar continuidade ao seu trabalho no Sul e dará prioridade para a equipe em que é ídolo, mas deseja ter os seus pedidos atendidos. Ainda que o técnico não seja mais unanimidade entre os torcedores, o Grêmio também deseja manter a parceria para a próxima temporada. A ideia inicial da direção e do treinador era tratar da renovação de contrato só depois das finais da Copa do Brasil. Mas com a possibilidade de estreia na fase preliminar da Copa Libertadores já no dia 10 e a forte investida do Galo sobre o técnico, as conversas foram antecipadas.

Segundo a Rádio Guaíba, o presidente Romildo Bolzan ofereceu um valor limite para a renovação, e o treinador já teria aceitado o novo salário. A questão de novos reforços, um dos pedidos do técnico, também foi tratada. O Tricolor pretende investir cerca de R$ 32 milhões a mais do que foi gasto no departamento de futebol na última temporada.

Com o planejamento de trabalho e possíveis reforços encaminhados, um reajuste salarial condizente com as finanças gremistas, além do recuo das negociações com o clube mineiro, a tendência é que Renato anuncie sua permanência no decorrer da semana. Assim ele dará sequência ao trabalho que desenvolve no Grêmio desde setembro de 2016.

Neste momento, Renato é o técnico mais longevo em grandes clubes brasileiros. Período que está sendo marcado pelo acumulo de conquistas. Já levantou as taças da Libertadores em 2017; da Recopa Sul-Americana em 2018; da Copa do Brasil de 2016; e de três Campeonatos Gaúchos em 2018, 2019 e 2020. A partir das 21h deste domingo o treinador comanda a equipe para aumentar ainda mais a sua lista de troféus.