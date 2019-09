Renato compara Flamengo a seleção brasileira e volta a falar de Jorge Jesus

Após goleada sobre o Avaí, no Brasileirão, treinador do Grêmio voltou a falar sobre o adversário que terá na semifinal da Libertadores

O bateu o Avaí por 6 a 1, em duelo válido pela 21ª rodada do Brasileirão, e na entrevista coletiva Renato Portaluppi seguiu a citar o treinado por Jorge Jesus, adversário de sua equipe nos duelos de semifinal da Libertadores da América.

Recentemente, o técnico gremista havia dito que o português tinha obrigação de fazer o time carioca jogar tão bem, por causa das excelentes peças à sua disposição. O discurso seguiu o mesmo nesta quinta-feira (26), com Renato tecendo um elogio antes de voltar a alfinetar Jorge Jesus.

“Eu só fico curioso pelo trabalho maravilhoso que ele vem fazendo no Flamengo, por ele, e aí que entram os 65 anos dele, por eu nunca ter escutado o nome dele e por ele nunca ter treinado uma grande equipe da Europa”, disse.

“Isso que me surpreende. Pela capacidade dele como treinador, e o currículo dele (...) Ele vem fazendo um trabalho maravilhoso. Ele tem uma seleção nas mãos? Sim, ele tem uma seleção nas mãos. Mas às vezes não adianta nada você ter uma seleção se você não for capacitado para treinar esta seleção. Eu falo, inclusive, para meus jogadores aqui: hoje em dia, se você pegar a seleção brasileira e fizer um amistoso contra o Flamengo, é jogo duro. E está de parabéns a diretoria do Flamengo, porque pensou grande. Teve dinheiro, gastou e trouxe jogadores”.

Flamengo e Grêmio iniciam a disputa da semifinal da Libertadores em 2 de outubro.