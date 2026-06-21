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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Renard registra o pior início da Tunísia em 66 anos

Tunísia x Japão
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H. Renard
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França

Renard não conseguiu corrigir a situação rapidamente

A seleção tunisiana sofreu uma derrota contundente para o Japão por 4 a 0 na manhã deste domingo, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, em uma partida marcada pelo claro domínio da seleção asiática.

Além disso, o confronto marcou um recorde histórico indesejado para o técnico francês das Águias de Cartago, Hervé Renard.

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Renard tornou-se o primeiro técnico a sofrer uma derrota por 4 gols de diferença em sua primeira partida no comando da seleção tunisiana desde o técnico Milan Krstić, que perdeu para a Iugoslávia por 5 a 1 em 3 de janeiro de 1960.

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Além disso, as mudanças técnicas durante o torneio continuaram a apresentar resultados historicamente negativos na Copa do Mundo, já que nenhum técnico novo, que assumiu o comando de uma seleção após uma mudança na comissão técnica durante a competição, conseguiu vencer sua primeira partida.

Até o momento, ocorreram cinco casos semelhantes, que terminaram em três empates e duas derrotas, segundo a rede francesa “stats foot”.

Com a goleada sofrida contra o Japão, as “Águias de Cartago” foram oficialmente eliminadas da Copa do Mundo de 2026, antes mesmo de disputarem a terceira partida da fase de grupos contra a Holanda.


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