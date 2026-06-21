Renard registra o pior início da Tunísia em 66 anos

A seleção tunisiana sofreu uma derrota contundente para o Japão por 4 a 0 na manhã deste domingo, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, em uma partida marcada pelo claro domínio da seleção asiática.

Além disso, o confronto marcou um recorde histórico indesejado para o técnico francês das Águias de Cartago, Hervé Renard.

Leia também

Partida entre França e Iraque corre risco de ser suspensa

Após o “fracasso marroquino”… a mídia escocesa descarrega sua raiva na arbitragem

Renard tornou-se o primeiro técnico a sofrer uma derrota por 4 gols de diferença em sua primeira partida no comando da seleção tunisiana desde o técnico Milan Krstić, que perdeu para a Iugoslávia por 5 a 1 em 3 de janeiro de 1960.

Além disso, as mudanças técnicas durante o torneio continuaram a apresentar resultados historicamente negativos na Copa do Mundo, já que nenhum técnico novo, que assumiu o comando de uma seleção após uma mudança na comissão técnica durante a competição, conseguiu vencer sua primeira partida.

Até o momento, ocorreram cinco casos semelhantes, que terminaram em três empates e duas derrotas, segundo a rede francesa “stats foot”.

Com a goleada sofrida contra o Japão, as “Águias de Cartago” foram oficialmente eliminadas da Copa do Mundo de 2026, antes mesmo de disputarem a terceira partida da fase de grupos contra a Holanda.



