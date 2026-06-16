Apenas dois meses após deixar o cargo de técnico da seleção saudita, o francês Hervé Renard voltou rapidamente ao banco de reservas, desta vez à frente da seleção tunisiana, que decidiu contratá-lo com urgência para a Copa do Mundo de 2026.

Renard assumiu o cargo em circunstâncias excepcionais, depois que a Federação Tunisiana demitiu o técnico Sabri Lamouchi após a derrota esmagadora por 5 a 1 para a Suécia na primeira rodada da fase de grupos.

O técnico francês, de 57 anos, não teve muito tempo, já que se prepara para viajar ao México a fim de se juntar imediatamente ao elenco das “Águias de Cartago” em meio às disputas do torneio.

Assumir o comando de uma seleção que já está participando da Copa do Mundo é algo raro, mas Renard ficou conhecido ao longo de sua carreira por aceitar desafios difíceis e missões de última hora.

O irônico é que esta não é a primeira vez que Renard substitui o técnico Sabri Lamouchi, já que ele havia assumido o comando da seleção da Costa do Marfim em seu lugar em 2014, antes de levar os “Elefantes” à conquista da Copa Africana das Nações.

Em declarações ao jornal francês “Le Parisien”, Renard disse: “Tudo aconteceu muito rápido desde a demissão de Sabri Lamouchi. Não houve muito tempo para pensar”.

E acrescentou: “Vamos dar o nosso melhor contra o Japão e depois contra a Holanda, e tentaremos aproveitar nossa chance na competição”.

O jornal considera que essas palavras refletem a personalidade habitual de Renard, que prefere o trabalho prático em campo a fazer promessas ou falar longamente sobre projetos futuros.

A seleção da Tunísia enfrenta uma tarefa complexa após sua primeira derrota, já que precisa obter resultados positivos contra o Japão, no dia 21 de junho, e depois contra a Holanda, no dia 26 de junho, para manter vivas suas esperanças de classificação.

Esse desafio representa uma nova etapa na trajetória única do técnico francês, que comandará sua terceira seleção diferente em três edições consecutivas da Copa do Mundo, depois de ter treinado o Marrocos na edição de 2018 e a Arábia Saudita na de 2022.

Ao longo de 18 anos trabalhando com seleções, Renard construiu sua reputação como um dos maiores especialistas em salvar seleções, tendo comandado seis seleções diferentes e conquistado o título da Copa Africana das Nações duas vezes: com a Zâmbia em 2012 e com a Costa do Marfim em 2015.

Sua maior conquista internacional continua sendo a vitória histórica da Arábia Saudita sobre a Argentina por 2 a 1 na Copa do Mundo de 2022, em uma partida que se tornou uma das maiores zebras da história do torneio.

Renard estava no Senegal quando recebeu a ligação da Federação Tunisiana, antes de iniciar imediatamente os preparativos para a viagem, via Paris, até Monterrey, no México, onde comandará o primeiro treino poucas horas após sua chegada.

O técnico francês levará consigo uma comissão técnica composta por Nicolas Baudouin, responsável pela análise de vídeo; David Barriac, pelo preparo físico; e Gilles Le Fluch, pelo treinamento dos goleiros.

O jornal concluiu sua reportagem ressaltando que Renard se vê mais uma vez diante de uma tarefa extremamente difícil, já que restam à Tunísia apenas duas partidas para salvar sua campanha na Copa do Mundo; no entanto, desafios como esse sempre foram o cenário em que o técnico francês se destacou ao longo de sua carreira.