Renard adverte os jogadores da Tunísia: ou vencem amanhã ou voltam para casa

O técnico francês Hervé Renard, treinador da seleção da Tunísia, se recusou a falar sobre qualquer cenário que não fosse a vitória contra o Japão, partida marcada para amanhã, domingo, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Renard afirmou na coletiva de imprensa pré-jogo: “Se não pensarmos em vencer amanhã, é melhor voltarmos para casa agora mesmo”, em uma mensagem contundente que reflete a magnitude da pressão sobre as “Águias de Cartago” após a derrota na estreia contra a Suécia.

Renard mencionou a possibilidade de fazer alterações na escalação titular, afirmando que todos os jogadores estão em estado de alerta máximo e aguardam sua chance, sem revelar quem serão os titulares.

O técnico francês se recusou a entrar em detalhes sobre possíveis ausências nas fileiras dos Samurais Azuis, considerando que a verdadeira força do Japão reside na coesão do grupo e na uniformidade do nível de seus jogadores.

Por sua vez, o capitão da seleção, Elias Al-Sakhiri, reconheceu a dificuldade da tarefa diante de uma seleção japonesa que se destaca pela disciplina tática e pelo espírito coletivo, mas garantiu que seus companheiros estão prontos para enfrentar a batalha com toda a força, ressaltando que as partidas da Copa do Mundo permanecem abertas a todas as possibilidades.

Al-Sakheiri não se esquivou de assumir a responsabilidade pelo erro que cometeu na partida anterior e que resultou no terceiro gol da Suécia, afirmando que tem apenas uma opção: compensar isso no próximo jogo, em vez de fugir da responsabilidade.

O confronto deste domingo representa a última chance para a Tunísia reavivar suas chances de classificação, após a derrota na primeira rodada para a Suécia (1 a 5).