Renan Lodi treina no CT do Athletico: "Minha casa"

Passagem do jogador no CT do Furacão alimenta sonho de torcedor

Renan Lodi, ex-lateral do Athletico, está usando o centro de treinamento do clube para manter a forma física no período de férias. Porém, uma publicação do clube nas redes sociais, onde o jogador aparece treinando com a camisa do Athletico, gerou euforia. O próprio jogador comentou no post "minha casa", colocando um emoji de um coração.

O jogador estaria voltando ao clube que o revelou? A resposta é não. Apesar de ser um desejo da família do atleta, não existe uma negociação em andamento entre as partes, segundo apurou a GOAL.

Renan Lodi pertence ao Atlético de Madrid e atualmente está emprestado ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Lodi volta a campo pelo Forest em 21 de dezembro, contra o Blackburn Rovers, pela Copa da Liga Inglesa.

Com a camisa do Furacão, Lodi disputou 72 partidas pelos profissionais e marcou cinco gols. Em julho de 2019, foi negociado com o Atlético de Madrid.

Atualmente, o elenco atleticano conta com dois laterais pelo lado esquerdo: O titular Abner e o reserva Pedrinho. Nicolas, que pertence ao Furacão e disputou a temporada 2022 pelo Grêmio, retorna de empréstimo, mas sua situação ainda é indefinida. o jogador tem contrato com o time paranaense até o final de 2023.