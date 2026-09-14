A Inter de Milão conquistou uma grande vitória sobre a Udinese pelo placar de 5 a 3, nesta segunda-feira, na quarta rodada do Campeonato Italiano.
A Udinese saiu na frente cedo com James Abankwah aos 9 minutos, e em seguida Jurgen Ekkelenkamp ampliou para 2 a 0 aos 16 minutos.
A Inter iniciou a reação com o gol de Carlos Augusto aos 26 minutos, antes de Nicolò Barella empatar o placar com o segundo gol aos 35 minutos.
A Inter foi para a frente pela primeira vez na partida com Marcus Thuram aos 57 minutos, e Pio Esposito marcou o quarto gol aos 67 minutos.
O reserva marfinense Ange-Yoan Bonny encerrou a festa de gols da Inter na partida ao marcar o quinto aos 79 minutos, enquanto Idrissa Gueye marcou um gol de honra para a Udinese nos acréscimos.
Com isso, a Inter voltou à liderança da tabela do Campeonato Italiano com 12 pontos, empatada com a Roma, enquanto a Udinese permaneceu na 13ª posição com 4 pontos.
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