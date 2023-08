Remo x Altos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Sem nada em jogo, partida serve como 'amistoso' e despedida das duas equipes na temporada

Remo e Altos se enfrentam na tarde deste sábado (26), às 16h (de Brasília), no Estádio Alvalade, o Baenão, pela 19ª rodada do Brasileirão Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no streaming.

O Remo sofreu um duro golpe com a perda do título estadual e caiu de ritmo desde então. Após iniciar a competição com foco no acesso à Série B, terá que se contentar com o fato de ter escapado das últimas posições e evitar estar no meio da briga para não cair nesta última rodada. Atualmente, é o 14°, com 22 tentos aferidos.

Para o Altos, a partida também serve como amistoso. Na penúltima posição da tabela, com apenas 13 pontos, o time era cotado para a briga contra o rebaixamento mais uma vez, e confirmou o nível abaixo para, antecipadamente, carimbar o descenso à quarta divisão nacional. A partida servirá como despedida.

Prováveis escalações

Remo: Não divulgado.

Altos: Não divulgado.

Desfalques

Remo

O Remo não possui desfalques divulgados.

Altos

O Altos também não.

Quando é?