Remo x Vila Nova: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (15), no Estádio Mangueirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Remo e Vila Nova se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela sétima rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Embalado pelo título do Campeonato Paraense, conquistado nos pênaltis com vitória por seis a cinco sobre o Paysandu, o Remo volta suas atenções para a disputa da Série B. Na luta por um lugar entre os quatro primeiros colocados, o time azulino soma 12 pontos, com três vitórias e três empates nos seis primeiros jogos.

O Vila Nova, por sua vez, ocupa a vice-liderança da competição com 13 pontos. A equipe goiana estreou com derrota por 1 a 0 para o Coritiba, mas reagiu com uma sequência de quatro vitórias e um empate, consolidando sua posição entre os primeiros colocados da tabela.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Reynaldo e Sávio; Giovanni Pavani, Caio Vinícius e Pedro Castro; Janderson, Felipe Vizeu e Pedro Rocha.

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian; Igor, João Pedro e Diego Torres; Vinicius Paiva, Gabriel Poveda e Gabriel Silva.

Desfalques

Remo

Sem desfalques confirmados.

Vila Nova

Não há desfalques confirmados.

Quando é?